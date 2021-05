Playoff Serie C, primo turno nazionale: ecco tutti gli accoppiamenti

Arrivano i sorteggi del primo turno della fase nazionale dei playoff promozione in Serie C.

Sono stati resi noti questa mattina gli accoppiamenti per il primo turno dei playoff nazionali di Serie C. Il sorteggio, svoltosi alle 11:00 di oggi, prevedeva cinque teste di serie – Renate, Bari, Avellino Südtirol e Modena – più 5 squadre che hanno passato le prime due fasi dei playoff: Palermo, Albinoleffe, FeralpiSalò, Matelica e Pro Vercelli. Le gare di andata si svolgeranno domenica 23, mentre il match di ritorno è fissato per mercoledì 26 marzo.

PLAYOFF SERIE C, SORTEGGIO FASE NAZIONALE: SARA’ PALERMO-AVELLINO

Di seguito, tutti gli accoppiamenti:

Feralpisalò-Bari

Matelica-Renate

Palermo-Avellino

AlbinoLeffe-Modena

Pro Vercelli-SudTirol

Playoff Serie C, primo turno Fase Nazionale: il regolamento e le possibili avversarie del Palermo