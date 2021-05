Playoff Serie C, piove ancora sul bagnato: nuove positività in casa Foggia e Virtus Verona. La situazione

Nuovi problemi per i playoff di Serie C.

Piove sul bagnato in Serie C dove, dopo il rinvio della scorsa settimana del match tra Triestina e Virtus Verona, sono emerse nuove positività in due dei club coinvolti negli spareggi promozione.

Resta a rischio, infatti, il recupero della gara tra Virtus e Triestina in programma domani alle 17.30 al “Nereo Rocco”. “Con questa situazione l’Ulss non intende farci partire – ha ammesso il presidente del club veneto, Gigi Fresco, intervistato da L’Arena – a oggi l’ipotesi che va per la maggiore è un ulteriore rinvio fissato per mercoledì 19, oppure un’altra pista percorribile è che la Triestina venga a giocare qui a Verona. Al momento ho a disposizione quattordici giocatori: la situazione evolve nel giro di poche ore, noi siamo vigili”.

A complicare ulteriormente il quadro della vicenda, i nuovi casi registrati in casa Foggia. E’ di poche ore fa, infatti, la notizia relativa alle tre nuove positività emerse tra le fila del club. Si tratta, nello specifico, di un calciatore e due membri dello staff. Una situazione che mette a serio rischio la sfida di mercoledì contro il Bari ma che, di riflesso, potrebbe inoltre portare ad un nuovo slittamento degli spareggi playoff.