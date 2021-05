Playoff Serie C, l’Asl blocca la Virtus Verona per Covid-19: non si gioca la sfida contro la Triestina

L’Asl di Verona blocca la partenza per Trieste della Virtus Verona.

Non partirà verso il Friuli-Venezia Giulia la Virtus Verona che, nella giornata di domenica, avrebbe dovuto affrontare la Triestina per il primo turno dei playoff di Serie C. Tutto il gruppo squadra, infatti, dovrà osservare la quarantena con le relative restrizioni così come disposto dall’Asp di Verona tramite una nota in cui viene considerato “inopportuno il trasferimento dei soggetti presso altro Comune per lo svolgimento della partita in trasferta”, a seguito delle 6 positività riscontrate nel gruppo squadra. La partita di domani a Trieste, dunque, non verrà disputata ed è stata rinviata a data da destinarsi. Nella giornata di domani, nel frattempo, è previsto un nuovo ciclo di tamponi per la squadra – così come riportato da trivenetogoal.it.

A dare notizia dei nuovi positivi riscontrati tra le fila del club, è stata la stessa Virtus Verona tramite una nota ufficiale.

“La Virtus Verona comunica che all’atto della ricezione dei risultati dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri sono emerse tre ulteriori positività. Allo stato attuale i soggetti positivi facenti parte del gruppo squadra sono sei.

Sentite le autorità competenti oltre a tutte le componenti chiamate in causa, la Virtus Verona comunica di aver offerto ugualmente la disponibilità ad effettuare la trasferta di Trieste con tutte le precauzioni del caso. Ulteriori aggiornamenti seguiranno sulla base di quelle che saranno le disposizioni dell’autorità sanitaria locale”.