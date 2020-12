Palermo, l’omaggio del tifoso rosanero emoziona Miccoli: “Grazie, questa foto è veramente stupenda”

Un legame indissolubile.

Fabrizio Miccoli è stato uno dei calciatori più rappresentativi degli ultimi anni del Palermo. Il Romario del Salento nella sua esperienza con la maglia rosanero, ha disputato ben 179 gare, non deludendo mai i tifosi a livello di prestazioni e gol. Durante la sua lunga parentesi in siciliana, Fabrizio Miccoli, è riuscito a conquistare anche il titolo di migliore marcatore di tutti i tempi della società rosanero di cui è divenuto anche il goleador assoluto in Serie A con 74 centri. Una carriera, quella del “Romario del Salento”, contraddistinta da picchi di talento cristallino e purissimo, cadenzati da qualche problema fisico e frangenti di discontinuità. Nel capoluogo siciliano Miccoli ha militato dal 2007 al 2013, riuscendo in breve tempo a guadagnare l’affetto e la stima di tutti i tifosi rosanero. Un legame importante, testimoniato dai tanti messaggi e dalle tante foto ricevute dall’ex attaccante nel corso degli anni, da parte dei più affezionati supporters del Palermo. Tra i numerosi scatti ricondivisi da Miccoli tramite il proprio profilo Instagram, anche quello che ritrae un gruppo di tifosi mentre si dirigono allo stadio “Renzo Barbera” con la sua maglia indosso.

“Ecco come si andava allo stadio fino a qualche anno fa, Fabri”, scrive un tifoso al Romario del Salento che a sua volta replica: “Veramente stupenda. Grazie”.