Marconi: “Quest’anno qualcosa non è andata bene. Serie C? Per vincere c’è bisogno di una componente, con il Catanzaro…”

“Per vincere un campionato c’è bisogno di una componente, c’è bisogno di un’alchimia generale, dove c’è dentro anche un po’di fortuna e trovare il feeling giusto. E’ un insieme di elementi che devono amalgamarsi e deve andare tutto abbastanza bene”.

Così il difensore rosanero Ivan Marconi, ai microfoni della trasmissione “Siamo Aquile”, in onda su “TRM”. Il calciatore, espressosi a pochi giorni dall’amaro ko contro il Catanzaro, ha analizzato la stagione del Palermo soffermandosi inoltre sulla sconfitta di domenica al “Renzo Barbera”.

“Purtroppo quest’anno, dati alla mano, è evidente che qualcosa non è andata bene, però, noi cerchiamo di andare in campo per mettercela tutta. Quando abbiamo perso con il Catanzaro, ho guardato i miei compagni ed ho visto che avevano dato tutto e non si può recriminare. Diversamente da altre partite dove magari l’atteggiamento era un po’più scarico, però, purtroppo, questo fa parte di questa annata”.