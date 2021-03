Caos Sambenedettese, Maxi Lopez tuona: “Situazione pesante e poco chiara”

Proseguono le polemiche in casa Sambenedettese.

Clima teso in casa Sambenedettese: nonostante la vittoria maturata contro l’Arezzo, arrivata dopo 7 gare senza successi, i problemi extra-calcistici del club marchigiano catalizzano ancora l’attenzione di tutto l’ambiente. Continua infatti a tenere banco la questione relativa al ritardo della società sul pagamento degli stipendi, sulla quale anche il capitano Maxi Lopez, si è soffermato pubblicando un lungo messaggio tramite le proprie “Instagrama Stories”.

“Sono orgoglioso di essere il capitano della Samb, e di un gruppo di calciatori che sta dimostrando l’attaccamento alla maglia con spirito di sacrificio e dedizione unica. Ma proprio in quanto capitano mi corre l’obbligo di evidenziare le difficoltà e la poca chiarezza che il Club sta vivendo in questo momento e come tale situazione sia divenuta pesante. Faccio appello a tutti quelli che hanno a cuore la Samba affinché sostengano i ragazzi che stanno buttando il cuore oltre ogni ostacolo. Sempre forza Samba”.

Una situazione su cui, anche il presidente della Samb, Domenico Serafino, si era soffermato nei giorni scorsi: “I ritardi sugli stipendi, di cui si è tanto parlato, sono dovuti ai flussi di denaro dall’estero che i soci apportano per sopperire alla mancanza di introiti” aveva dichiarato lo scorso 5 marzo. “A volte, per tecnicismi e controlli dovuti alle grandi somme da trasferire, tardano di diversi giorni. E se gli organi preposti dovessero contestarci qualcosa noi faremo appello, perché siamo convinti di avere le carte in regola. Io vi garantisco la solidità economica della società: stiamo lavorando per programmare il presente e il futuro del club, so che certe dinamiche possono non essere comprese ma vi assicuro che sono chiare”.