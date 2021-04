Bari-Palermo, i convocati di Carrera per la sfida del “San Nicola”: l’elenco completo

Poco meno di 24 ore e sarà Bari-Palermo.

Sono 22 i convocati per il Bari, in vista della sfida di domani al “San Nicola” contro il Palermo di Giacomo Filippi, in programma domani pomeriggio alle 15:00. Di seguito, l’elenco completo:

Portieri: 1.FRATTALI, 22.MARFELLA, 33.FIORY

Difensori: 3.PERROTTA, 6.DI CESARE, 13.CIOFANI, 17.SABBIONE, 21.CELIENTO, 23.MINELLI, 35.MANE

Centrocampisti: 4.MAITA, 9.ROLANDO,14.DARGENIO, 19.DE RISIO, 25.LOLLO, 29.SEMENZATO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 8.CIANCI, 10.MARRAS, 11.D’URSI, 18.CANDELLONE, 30.MERCURIO