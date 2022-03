Baldini: “Coraggio e idee per raggiungere obiettivo. Massolo e Pelagotti…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro la Fidelis Andria

Dopo il convincente successo maturato contro l'Avellino, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare la Fidelis Andria nella sfida valida per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C. A presentare l'appuntamento di domani pomeriggio al "Renzo Barbera" è il tecnico della compagine siciliana, Silvio Baldini , intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

"I ragazzi hanno grande autostima, cercano di fare ciò che proviamo quotidianamente. Questa è la chiave, se ci riesci certamente hai un vantaggio. Fella? Lui come tutti ha la possibilità di giocare sempre, perché tramite l'allenamento ha la possibilità di dimostrarmi che può giocare. Se si allenano bene giocano, non sono innamorato di certi giocatori, per fortuna amo solo mia moglie. Io premio chi crede che le cose che fa siano utili alla squadra. Ogni persona in qualsiasi mestiere deve capire qual è il mezzo giusto per raggiungere l'obiettivo, per noi questi sono coraggio e idee. Questi due mezzi nobili li creiamo durante l'allenamento. Se una squadra vuole avere un futuro deve credere in quello che fa. Io vorrei che la squadra giocasse sempre, facendo qualcosa in più del risultato. Per fare questo bisogna sempre utilizzare mezzi nobili. Per giocare in porta bisogna avere certe caratteristiche. Se scelgo un giocatore vuol dire che le sue caratteristiche sono più consone a quello che sta facendo la squadra. Massolo e Pelagotti sono due bravissime persone, nonostante l'avvicendamento sono amici e in simbiosi. Complimenti a Pelagotti perché è così che ci si comporta, conta la squadra. Mi dispiace se in rosa c'è qualcuno che si sente penalizzato, senza avere la forza e l'entusiasmo per reagire. Ai playoff abbiamo bisogno di tutti".