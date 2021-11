Vicenza, esonerato il ds Magalini: l’ex Palermo e Roma Balzaretti in pole

Il Vicenza ha interrotto il rapporto con il direttore sportivo Giuseppe Magalini. La squadra è a forte rischio retrocessione e fin qui ha vinto una sola partita in Serie B. Balzaretti in pole per il ruolo di nuovo direttore sportivo

Mediagol (sc) ⚽️

Il Vicenza ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Giuseppe Magalini. La squadra veneta, a forte rischio retrocessione, ha fin qui vinto una sola partita in Serie B negli undici turni disputati. Il ds lascia la società dopo due anni in cui ha ottenuto una promozione con il primo posto nel girone B della Serie C e il dodicesimo posto della scorsa stagione in cadetteria. L'allontanamento di Domenico Di Carlo dello scorso settembre e l'approdo di Christian Brocchi sulla panchina del club veneto non ha migliorato la situazione in classifica del club, attualmente al penultimo, a soli quattro punti.

LA NOTA DEL CLUB - "La Società LR Vicenza comunica che in data odierna si è interrotto il rapporto con Giuseppe Magalini, quale Direttore Sportivo del club.

La Società desidera ringraziare il ds Magalini per i risultati raggiunti con la promozione in Serie B nella stagione 2019/2020 e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera".

Adesso la società veneta sta cercando un profilo di livello che possa sostituire nell'immediato la figura dell'ormai ex direttore sportivo Magalini. Come riportato dal sito gianclucadimarzio.com, tra i nomi in agenda del patron biancorosso, Renzo Rosso, Federico Balzaretti è quello più caldo. L'ex laterale mancino di Palermo e Roma, attualmente opinionista della piattaforma streaming Amazon Prime Video nelle gare del mercoledì di UEFA Champions League, vanta un'esperienza manageriale in seno alla Roma di Pallotta, quale componente del comparto scouting della società capitolina e successivamente di responsabile del monitoraggio dei calciatori in prestito di proprietà del club giallorosso.