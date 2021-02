Venezia, ufficiale: l’ex ad del Palermo Andrea Cardinaletti è il nuovo Special Advisor arancioneroverde

Novità in casa del Venezia.

Nuovo volto nella struttura societaria del club arancioneroverde. Si tratta di Andrea Cardinaletti, che farà ingresso nell’organigramma societario in qualità di Special Advisor. Dopo avere lasciato il ruolo di direttore generale del Brescia e avere sposato in estate un nuovo progetto con la FIGC, l’ex ad del Palermo, si prepara dunque ad iniziare una nuova avventura a Venezia. A darne comunicazione tramite una nota ufficiale, è stato lo stesso club arancioneroverde.

“Venezia FC comunica l’ingresso nel management arancioneroverde di Andrea Cardinaletti in qualità di Special Advisor con delega allo sviluppo delle infrastrutture legate al Club. Cardinaletti nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi di prestigio nel mondo dello sport e della finanza, tra cui Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Direttore Generale del Brescia ed Amministratore Delegato di Palermo ed Ascoli. L’ingresso nel Club di una figura come Cardinaletti rappresenta un altro importante tassello nel percorso di miglioramento continuo che la Società ha intenzione di realizzare attraverso la cultura del lavoro e della crescita organizzativa e gestionale”.