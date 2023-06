Tedesco e la vittoria del City in Champions: “Motivati a far crescere club satelliti”

Il legame di Giacomo Tedesco con il Palermo Calcio resta indissolubile a distanza di anni dall'esperienza fatta con la maglia della squadra della propria città. Ai microfoni di Tmw, l'ex rosanero ha analizzato il percorso della squadra di Eugenio Corini soffermandosi, in particolare, sul finale di stagione in cui Brunori e compagni hanno visto sfumato l'obiettivo playoff per un solo punto. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Giacomo Tedesco .

“È mancato un punto al Palermo. Da tifoso dico peccato, perché i Play-Off sono un campionato a parte. Complimenti al Cagliari, ma anche il Bari meritava. Nel progetto triennale il prossimo anno sarà decisivo col lavoro della società. City Group? La proprietà è molto solida e dopo la vittoria del City in Champions saranno ancora più motivati a far crescere anche le società satellite. In Sicilia se ne vedono di tutti i colori - afferma Tedesco - con società che nascono e poi scompaiono. La linea del City Football Group è quella della continuità. Sono saltate moltissime panchine in B, mentre al Palermo hanno dato serenità a Corini per farlo lavorare bene. Tutto l’impianto dirigenziale, assieme al centro sportivo che è un valore aggiunto, l’ambiente è diventato ideale per poter lavorare. Brunori è un grandissimo attaccante e dovrà essere”.