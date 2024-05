Serie B: Tutino stende l’Ascoli, vince il Como e Palermo ko. Risultati e classifica

Sono cinque le partite andate in scena alle ore 15:00, valevoli per la 35a giornata: successo anche per il Sudtirol, ancora in corso Catanzaro-Venezia.

Dopo la vittoria conquistata dalla Cremonese allo "Zini" contro il Pisa alle ore 12:30, sono cinque le sfide andate in scena questo pomeriggio con fischio d'inizio alle ore 15:00, valevoli per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. Non è ancora terminato il match tra Catanzaro e Venezia, sospeso nel primo tempo causa tempesta sul "Ceravolo" con pioggia e grandine. Di seguito, i risultati e la classifica aggiornata, in attesa delle gare in scena alle ore 18:00.