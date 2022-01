Serie B, Ternana-Ascoli 2-4: bianconeri on fire, a Lucarelli non basta Falletti

L'Ascoli domina la gara del Libero Liberati e si impone con un sonoro 1-4 sulla Ternana, nella gara valevole per la 19a giornata di Serie B

Anticipo della diciannovesima giornata di Serie B , in campo al "Libero Liberati" di Terni i padroni di casa della Ternana e l'Ascoli. Gara dominata dai bianconeri, che si impongono con un netto 2-4 sui rossoverdi.

Nella prima frazione i marchigiani vanno due volte in gol in tre minuti: al ventesimo punizione magistrale di Maistro che fulmina il portiere di casa, poco dopo il calciatore bianconero si ripete con un tiro preciso dai venticinque metri "alla Del Piero". Allo scadere della prima frazione l'Ascoli triplica il vantaggio con il rigore di Caligara, concesso dall'arbitro Marini per il fallo commesso dal nuovo entrato Defendi.