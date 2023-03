Serie B, formazioni ufficiali: da Bari-Venezia a Modena-Ascoli

Il turno infrasettimanale di Serie B si concluderà oggi, 1 marzo, con bene sette gare in programma alle 20:30. Diverse gare con in palio punti importanti per i risvolti in classifica, dalla zona playoff alla salvezza. Il match di cartello è sicuramente Cagliari-Genoa, sfida dal sapore forte di Serie A. La capolista Frosinone in trasferta Ferrara. Di seguito le formazioni ufficiali complete di tutte le gare.