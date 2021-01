Serie B, 18^ giornata: cadono Brescia e Venezia, il Cosenza frena il Monza. La classifica aggiornata

Gol ed emozioni nella 18^ giornata di Serie B.

Si apre con il successo del Chievo sull’Entella la 18^ giornata di Serie B, che consente ai clivensi di conquistare il sesto posto in classifica. Solo un pareggio per il Frosinone che rimane a secco di vittorie, non andando oltre lo 0-0 contro il Vicenza. Il 18° turno del campionato cadetto prosegue con le quattro gare andate in scena questo pomeriggio. Cadono Brescia e Venezia, rispettivamente sul campo di Pisa e Pordenone. Il Cittadella si impone sull’Ascoli, grazie alla rete di Tavernelli, che consente agli amaranto di volare al secondo posto in classifica in attesa del match tra Empoli e Salernitana in programma domani. Frena anche il Monza contro il Cosenza: non bastano le reti di Barillà e Gytkjaer.