Reggiana, riscontrate altre due positività: il totale dei casi sale a 5

Salgono le positività al Coronavirus all'interno della Reggiana guidata dall'ex Palermo, Aimo Diana e che milita nel girone A di Serie C, dopo il ciclo di tamponi effettuato dal club emiliano nella giornata di ieri. La nota della società granataz

A seguito dell'ultimo giro di tamponi effettuati nella giornata di ieri, la Reggiana ha reso noto di avere riscontrato la positività di 2 tesserati. Entrambi i calciatori, vaccinati e asintomatici, sono stati posti in isolamento così come da protocollo. Nelle prossime ore, il club granata, ha disposto gli esami e i test fisici per tutta la squadra in vista della ripresa dell'attività sportiva.