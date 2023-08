L'ex difensore del Palermo festeggia per il primo successo in Serie B della formazione allenata da mister Corini vincente per 3-1 sulla Reggiana.

Mediagol ⚽️

Tre stagioni passate al Palermo per Moris Carrozzieri. La carriera del difensore nativo di Giulianova, divenuto un idolo dei tifosi rosanero per grinta e passione, è stata costellata da infortuni e problematiche varie, fino al ritiro avvenuto nel 2013. Da sempre vicino al Palermo, Carrozzieri ha commentato tramite il proprio profilo Facebook la vittoria della compagine di Eugenio Corini sul campo della Reggiana per la terza giornata di Serie B: