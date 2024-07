Palermo: mercoledì 10 luglio sarà svelato il calendario della Serie B 2024/2025

L'evento, che segna l'inizio della stagione, si terrà a La Spezia alle ore 19:00: ecco come seguirlo in diretta.

Inizia a delinearsi l'evento che aprirà la stagione 2024/25 della Serie BKT. Mercoledì 10 luglio, alle ore 19:00, a La Spezia, nello scenario di piazza Europa il presidente Mauro Balata darà il via ai sorteggi dei calendari che saranno visibili ai tifosi in streaming. L'intero evento, previsto con l'ultima giornata che verrà svelata alle ore 20:00, sarà trasmesso dai social della Lega B, YouTube/Facebook, e dal portale Sport Mediaset. "Durante l'evento non solo pallone, ma anche musica e intrattenimento oltre a ospiti con giocatori storici della Serie B del passato. Ancora una volta la Lega B intende valorizzare un patrimonio del proprio campionato, in questo caso piazza Europa a La Spezia, la cui storia parte negli anni Venti dello scorso secolo per trovare poi ammodernamenti e ristrutturazioni negli anni 60 e nello scorso decennio, con un nome più attuale che mai", il comunicato diramato dalla Lega B.