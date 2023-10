Palermo, Desplanches: “Voglio consolidarmi in rosanero. Sogno la Champions League…”

Giunto a Palermo ricoprendo il ruolo di vice Pigliacelli, il portiere azzurrino Desplanches è pronto ad esordire in Serie B ma sogna già in grande.

Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo, ha rilasciato un'intervista alle colonne Icon Magazine, soffermandosi in primis sul suo passaggio al club rosanero, avvenuto poco dopo la sconfitta in finale del Mondiale Under-20 in cui l'estremo difensore ha ricevuto il premio del miglior portiere del torneo:

Ha poi aggiunto soffermandosi sulla sua nuova avventura in Sicilia: “Ho letto le parole di Guardiola: sarebbe stupendo avere l’occasione di allenarmi qualche giorno a Manchester, come ha fatto il Palermo anche l’anno scorso. Non guardo troppo al futuro, men che meno al Mondiale 2026: penso a esordire in Serie B, a consolidarmi e ad ambientarmi in una città di cui tutti mi hanno parlato benissimo. Spero un giorno di vivere in prima persona l’atmosfera della Champions League“.