Palermo, Corini cerca lo sprint verso i playoff: Valente è l’uomo giusto

L'ex Carrarese può essere l'arma in più per la rincorsa ai playoff

"È quando non c’è che se ne avverte la mancanza. Soprattutto se la squadra fatica a costruire gioco per vie centrali. C’è bisogno di Nicola Valente in questo Palermo che sembra aver smarrito vivacità e fiducia", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i fari sul numero trenta rosanero.

Nello scorso match contro il CosenzaCorini ha preferito Segre a Valente sulla corsia di destra, pagando dazio in termini di pericolosità offensiva. A Venezia Brunori e compagni hanno un solo risultato per continuare a credere nell'accesso ai playoff e, dunque, il Genio potrebbe rischiare qualcosina in più nelle sue scelte iniziali. Contro la squadra di Viali "l’ingresso di Valente, a una ventina di minuti dalla fine, ha dato al Palermo quel cambio di passo che era mancato fino a quel momento in avanti", si legge.