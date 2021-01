Monza, tegola per Brocchi: Balotelli out contro il Cosenza, a rischio anche per la sfida col Brescia

Tegola per Brocchi.

Cattive notizie per il Monza, Mario Balotelli, infatti non sarà presente in occasione della sfida contro la Casertana. ll calciatore, che ha dato forfait nel riscaldamento dell’ultima partita contro il Lecce, ha rimediato uno stiramento ai flessori della coscia destra che verrà valutato nei prossimi giorni. Balotelli però potrebbe essere a rischio anche in occasione della sfida del 25 gennaio contro la sua ex squadra: il Brescia, che ospiterà il Monza in occasione della sfida valida per la 19^ giornata di Serie A.