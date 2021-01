Lecce, Corini negativo al molecolare: possibile ritorno in panchina contro il Monza. La situazione

Eugenio Corini torna negativo.

Due settimane fa la notizia relativa alla sua positività che lo costretto in isolamento, così come da prassi, dallo scorso 14 dicembre. Oggi, dopo una lunga assenza, il tecnico ex Palermo potrebbe tornare sulla panchina del Lecce in occasione del match di lunedì prossimo contro il Monza. Corini, infatti, a seguito dell’ultimo test molecolare effettuato, è risultato negativo al Coronavirus. A comunicarlo lo stesso club pugliese tramite una nota ufficiale diramata questa sera, attraverso i propri canali di riferimento.

“Il tecnico Eugenio Corini è risultato negativo al test molecolare effettuato questa mattina, lo rende noto l’US Lecce. L’allenatore ora è in attesa di un secondo tampone che verrà effettuato domani mattina”.

Nella giornata di domani, il tecnico, sarà sottoposto a un nuovo tampone. Nell’eventualità in cui l’esito dovesse confermare la sua negatività, Corini, potrà tornare sulla panchina giallorossa per sfida contro il Monza.