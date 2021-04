La Serie B torna su Sky: acquisiti i diritti per il triennio 2021/2024. I dettagli

Sky ha acquisito i diritti tv della Serie B per il triennio 2021/24.

La Serie B torna su Sky. La pay-tv ha infatti acquisito i diritti di trasmissione di tutte le partite del Campionato di Serie BKT per le stagioni 2021/2024, con 380 match stagionali, oltre a play off e play out. A darne notizia è la Lega Serie B tramite una nota ufficiale, apparsa nei propri canali di riferimento.