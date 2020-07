Calciomercato Monza, la rivelazione di Galliani: “Ibrahimovic? Ho parlato con lui e…”

Sogno a tinte rossonere per il Monza Calcio.

Resta ancora tutto da definire il futuro di Zlatan Ibrahimovic, la cui permanenza al Milan appare via via sempre meno probabile. Incertezza che in queste settimane ha aperto a varie ipotesi – più o meno plausibili – alimentando i vari rumors di mercato che vedevano il talento svedese, vicino ad un possibile clamoroso approdo in Serie B. Più precisamente al Monza. Una suggestione più che un’idea concreta, commentata anche dall’ex dirigente rossonero Adriano Galliani, durante un’intervista concessa ai microfoni di “Binario Sport”.

“Ibrahimovic? Mi sono incontrato con lui la settimana scorsa, c’è sempre un grande legame tra di noi, ma credo che il suo ingaggio sia fuori dalla nostra portata e da quella di tanti club di serie A”.