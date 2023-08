Balata: “Serie B di alto livello, è il campionato più imprevedibile d’Europa”

"Finalmente si riparte e si parla di calcio giocato che è la cosa migliore”. Così Mauro Balata, intervistato ai microfoni di “SkySport” poco prima del fischio d’inizio della sfida tra Bari e Palermo. “Il nostro campionato ha aspettative molto alte e vogliamo consolidare il percorso che ci ha consentito di diventare il torneo più divertente ed imprevedibile d'Europa. Partiti puntuali? Per noi è stata una sfida ma avevamo programmato questo e le competizioni vanno tutelate nell'interesse dei nostri meravigliosi tifosi. Gli under? La B è il miglior progetto per il futuro dell'Italia nazionale. Diamo fiducia a questi giovani campioni che hanno bisogno di esprimersi ad alti livelli come quelli del nostro campionato. Grandi nomi nelle panchine? Quelli bravi vogliono venire da noi alla fine, anche i giocatori. Sanno che possono competere in un campionato di alto livello e sono orgoglioso di come stanno operando le società. Noi portiamo avanti una politica mirata alla crescita, vogliamo essere leader. Spalletti? Sono felice della sua scelte. Darà continuità al progetto della Federazione".