Serie A, Zaccheroni: “Ripresa? Io non sono così fiducioso. Aspettiamo una ventina di giorni”

Parla Alberto Zaccheroni.

Il noto tecnico ex Milan e Juventus ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky, in merito all’ipotetica ripresa del campionato di Serie A: “Io non sono così fiducioso e non perché sia pro o contro: solamente non ho ancora capito se si ripartirà. Vedo che, almeno a parole, c’è l’intenzione di far ripartire il movimento: tutti hanno interesse a ripartire, ci sono aspetti economici importanti e dei titoli in ballo. Credo però che il rischio sia alto: si rischia di doverlo sospendere decidendo oggi. Decidendo tra venti giorni già le cose cambiano con il rischio praticamente zero. Io vorrei rivedere il campionato, ma non sarà come lo abbiamo lasciato: la testa è altrove, ci sono stati diversi casi di Coronavirus tra i giocatori e alcuni di loro saranno preoccupati di rimanere infetti”.

VIDEO Milan, da Kaká e Romagnoli ad Alicia Keys: quante star unite nella lotta contro il Coronavirus