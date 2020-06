Serie A, Torino-Udinese: Belotti sfida Okaka. Le formazioni ufficiali

Pochi minuti al fischio d’inizio di Torino-Udinese.

Alle 21.45 all’Olimpico Grande Torino andrà in scena la gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Scontro importante in zona salvezza. Entrambe le squadre si trovano infatti a 28 punti, a +3 sulla terzultima. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

TORINO (3-4-1-2: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Berenguer; Edera; Zaza, Belotti. All. Longo

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti