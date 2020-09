Serie A, Torino e Atalanta aprono la seconda giornata: le probabili formazioni

Al via la seconda giornata di Serie A.

Oggi alle ore 15 – nel match in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A – scenderanno in campo Torino e Atalanta. Allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena una gara che si preannuncia entusiasmante con i padroni di casa che cercheranno di riscattare la sconfitta subita nel primo turno contro la Fiorentina. I bergamaschi, invece, sono alla prima vera uscita stagionale, visto il rinvio della prima giornata che i nerazzurri avrebbero dovuto disputare con la Lazio.

Nella compagine granata dovrebbero essere davvero pochi i dubbi di formazione, con Giampaolo pronto a riconfermare in blocco l’11 che ha comunque fatto bene in quel di Firenze. Sulla fascia sinistra, tuttavia, dovrebbe rientrare Ansaldi, che si gioca una maglia dal primo minuto con il neo acquisto Murru. Altro ballottaggio quello sulla trequarti campo, dove i piemontesi potrebbero optare per schierare Verdi a sostegno di Belotti e Zaza, con Berenguer che potrebbe dunque partire inizialmente dalla panchina.

Per l’Atalanta di Giampiero Gasperini,invece, assenti per squalifica Romero e Djmsiti, con Sutalo o Palomino al fianco di Toloi e Caldara. In avanti favorito Zapata su Muriel, con Malinovskyi e Pasalic favoriti per sostenere l’attaccante colombiano.

Di seguito le probabili formazioni.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Murru; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gómez; Zapata.