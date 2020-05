Serie A, Sorrentino: “Svelo chi è il miglior portiere. Meret? È giovane, ma sono convinto di una cosa”

Gli Oscar di Stefano Sorrentino.

L’estremo difensore ex Torino, Palermo e Chievo Verona ha appeso i guantoni al chiodo a luglio scorso dopo avere collezionato oltre 350 presente in Serie A. All’età di 41 anni, l’esperto portiere si è riscoperto nell’inedito ruolo di attaccante e, attualmente, milita tra le fila del Cervo, squadra di Seconda Categoria ligure allenata dal padre Roberto.

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage.it, Sorrentino ha detto la sua in merito agli estremi difensori che attualmente militano in Serie A: “Negli ultimi due anni il portiere con il rendimento migliore secondo me è stato Sirigu del Torino. Donnarumma sta facendo bene, Gollini dell’Atalanta è un ottimo portiere. Mi piacciono molto Silvestri del Verona e Sepe del Parma stanno venendo su bene e Musso è un prospetto che mi piace molto. Meret? In questo momento Gattuso aveva bisogno di più certezze e si è affidato ad Ospina anche per l’abilità nel gioco con i piedi. Dalla sua Meret ha ancora vent’anni per dimostrare il suo valore. Io sono convinto che questi mesi in cui lui è stato fuori a lavorare gli serviranno per rientrare alla grande e dimostrare e fare vedere il suo valore”

