Serie A, si riparte: c’è la data per la ripresa della stagione, adesso si attendono i calendari

Arrivano notizie positive dalla conference call del pomeriggio tra il ministro dello sport Spadafora e i vertici del calcio italiano.

La Serie A pronta a ripartire, si ricomincia nel weekend del 20 giugno quando le squadre italiane potranno ritornare in campo, adesso da capire solo quale sarà il calendario ufficiale. Il calcio nostrano tornerà a far gioire i tifosi già dal 13 giugno, infatti lo stesso ministro ha confermato che in tale data si disputeranno le semifinali e la finale di Coppa Italia. Tra il 13 e il 14 giugno infatti si giocheranno le gare di ritorno della competizione che vedranno in campo rispettivamente Napoli-Inter e Juventus-Milan; la finale è prevista per il 17 giugno.Si lavora intanto a mettere in pari le squadre per la prosecuzione della stagione, infatti si potrebbe ricominciare con la disputa delle gare rinviate a marzo per l’emergenza Coronavirus.