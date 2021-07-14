Per la prima volta la Serie A avrà un calendario asimmetrico, con un ordine diverso delle partite del girone di ritorno
Si è tenuto alle 18.30 di oggi 14 luglio il sorteggio del calendario di Serie A 2021/2022, che prenderà il via il prossimo 22 agosto. La Lega Serie A, al Pavilion Unicredit di Milano, questo pomeriggio ha reso noto il calendario della nuova stagione del massimo campionato italiano dalla 1^ alla 38^ giornata. Quest'anno un'importante novità rispetto alle edizioni passate: l'asimmetria tra le gare di andata e di ritorno, per cui le gare del girone di ritorno saranno in ordine diverso.
Di seguito, il calendario completo:
Prima giornata, 22 agosto 2021:
Bologna-Salernitana
Cagliari-Spezia
Empoli-Lazio
Hellas Verona-Sassuolo
Inter-Genoa
Napoli-Venezia
Roma-Fiorentina
Sampdoria-Milan
Torino-Atalanta
Udinese-Juventus
Seconda giornata, 29 agosto 2021:
Atalanta-Bologna
Fiorentina-Torino
Genoa-Napoli
Hellas Verona-Inter
Juventus-Empoli
Lazio-Spezia
Milan-Cagliari
Salernitana-Roma
Sassuolo-Sampdoria
Udinese-Venezia
Terza giornata, 12 settembre 2021:
Atalanta-Fiorentina
Bologna-Hellas Verona
Cagliari-Genoa
Empoli-Venezia
Milan-Lazio
Napoli-Juventus
Roma-Sassuolo
Sampdoria-Inter
Spezia-Udinese
Torino-Salernitana
Quarta giornata, 19 settembre 2021:
Empoli-Sampdoria
Genoa-Fiorentina
Hellas Verona-Roma
Inter-Bologna
Juventus-Milan
Lazio-Cagliari
Salernitana-Atalanta
Sassuolo-Torino
Udinese-Napoli
Venezia-Spezia
Quinta giornata, 22 settembre 2021:
Atalanta-Sassuolo
Bologna-Genoa
Cagliari-Empoli
Fiorentina-Inter
Milan-Venezia
Roma-Udinese
Salernitana-Hella Verona
Sampdoria-Napoli
Spezia-Juventus
Torino-Lazio
Sesta giornata, 26 settembre 2021:
Empoli-Bologna
Genoa-Hellas Verona
Inter-Atalanta
Juventus-Sampdoria
Lazio-Roma
Napoli-Cagliari
Sassuolo-Salernitana
Spezia-Milan
Udinese-Fiorentina
Venezia-Torino
Settima giornata, 3 ottobre 2021:
Atalanta-Milan
Bologna-Lazio
Cagliari-Venezia
Fiorentina-Napoli
Hella Verona-Spezia
Roma-Empoli
Salernitana-Genoa
Sampdoria-Udinese
Sassuolo-Inter
Torina-Juventus
Ottava giornata, 17 ottobre 2021:
Cagliari-Sampdoria
Empoli-Atalanta
Genoa-Sassuolo
Juventus-Roma
Lazio-Inter
Milan-Hellas Verona
Napoli-Torino
Spezia-Salernitana
Udinese-Bologna
Venezia-Fiorentina
Nona giornata, 24 ottobre 2021:
Atalanta-Udinese
Bologna-Milan
Fiorentina-Cagliari
Hellas Verona-Lazio
Inter-Juventus
Roma-Napoli
Salernitana-Empoli
Sampdoria-Spezia
Sassuolo-Venezia
Torino-Genoa
Decima giornata, 27 ottobre 2021:
Cagliari-Roma
Empoli-Inter
Juventus-Sassuolo
Lazio-Fiorentina
Milan-Torino
Napoli-Bologna
Sampdoria-Atalanta
Spezia-Genoa
Udinese-Hellas Verona
Venezia-Salernitana
Undicesima giornata, 31 ottobre 2021:
Atalanta-Lazio
Bologna-Cagliari
Fiorentina-Spezia
Genoa-Venezia
Hellas Verona-Juventus
Inter-Udinese
Roma-Milan
Salernitana-Napoli
Sassuolo-Empoli
Torino-Sampdoria
Dodicesima giornata, 7 novembre 2021:
Cagliari-Atalanta
Empoli-Genoa
Juventus-Fiorentina
Lazio-Salernitana
Milan-Inter
Napoli-Hellas Verona
Sampdoria-Bologna
Spezia-Torino
Udinese-Sassuolo
Venezia-Roma
Tredicesima giornata, 21 novembre 2021:
Atalanta-Spezia
Bologna-Venezia
Fiorentina-Milan
Genoa-Roma
Hellas Verona-Empoli
Inter-Napoli
Lazio-Juventus
Salernitana-Sampdoria
Sassuolo-Cagliari
Torino-Udinese
Quattordicesima giornata, 28 novembre 2021:
Cagliari-Salernitana
Empoli-Fiorentina
Juventus-Atalanta
Milan-Sassuolo
Napoli-Lazio
Roma-Torino
Sampdoria-Hellas Verona
Spezia-Bologna
Udinese-Genoa
Venezia-Inter
Quindicesima giornata, 1° dicembre 2021:
Atalanta-Venezia
Bologna-Roma
Fiorentina-Sampdoria
Genoa-Milan
Hellas Verona-Cagliari
Inter-Spezia
Lazio-Udinese
Salernitana-Juventus
Sassuolo-Napoli
Torino-Empoli
Sedicesima giornata, 5 dicembre 2021:
Bologna-Fiorentina
Cagliari-Torino
Empoli-Udinese
Juventus-Genoa
Milan-Salernitana
Napoli-Atalanta
Roma-Inter
Sampdoria-Lazio
Spezia-Sassuolo
Venezia-Hellas Verona
Diciassettesima giornata, 12 dicembre 2021:
Fiorentina-Salernitana
Genoa-Sampdoria
Hellas Verona-Atalanta
Inter-Cagliari
Napoli-Empoli
Roma-Spezia
Sassuolo-Lazio
Torino-Bologna
Udinese-Milan
Venezia-Juventus
Diciottesima giornata, 19 dicembre 2021:
Atalanta-Roma
Bologna-Juventus
Cagliari-Udinese
Fiorentina-Sassuolo
Lazio-Genoa
Milan-Napoli
Salernitana-Inter
Sampdoria-Venezia
Spezia-Empoli
Torino-Hellas Verona
Diciannovesima giornata, 22 dicembre 2021:
Empoli-Milan
Genoa-Atalanta
Hellas Verona-Fiorentina
Inter-Torino
Juventus-Cagliari
Napoli-Spezia
Roma-Sampdoria
Sassuolo-Bologna
Udinese-Salernitana
Venezia-Lazio
Ventesima giornata, 6 gennaio 2022:
Atalanta-Torino
Bologna-Inter
Fiorentina-Udinese
Juventus-Napoli
Lazio-Empoli
Milan-Roma
Salernitana-Venezia
Sampdoria-Cagliari
Sassuolo-Genoa
Spezia-Hellas Verona
Ventunesima giornata, 9 gennaio 2022:
Cagliari-Bologna
Empoli-Sassuolo
Genoa-Spezia
Hellas Verona-Salernitana
Inter-Lazio
Napoli-Sampdoria
Roma-Juventus
Torino-Fiorentina
Udinese-Atalanta
Venezia-Milan
Ventiduesima giornata, 16 gennaio 2022:
Atalanta-Inter
Bologna-Napoli
Fiorentina-Genoa
Juventus-Udinese
Milan-Spezia
Roma-Cagliari
Salernitana-Lazio
Sampdoria-Torino
Sassuolo-Hellas Verona
Venezia-Empoli
Ventitreesima giornata, 23 gennaio 2022:
Cagliari-Fiorentina
Empoli-Roma
Genoa-Udinese
Hellas Verona-Bologna
Inter-Venezia
Lazio-Atalanta
Milan-Juventus
Napoli-Salernitana
Spezia-Sampdoria
Torino-Sassuolo
Ventiquattresima giornata, 6 febbraio 2022:
Atalanta-Cagliari
Bologna-Empoli
Fiorentina-Lazio
Inter-Milan
Juventus-Hellas Verona
Roma-Genoa
Salernitana-Spezia
Sampdoria-Sassuolo
Udinese-Torino
Venezia-Napoli
Venticinquesima giornata, 13 febbraio 2022:
Atalanta-Juventus
Empoli-Cagliari
Genoa-Salernitana
Hellas Verona-Udinese
Lazio-Bologna
Milan-Sampdoria
Napoli-Inter
Sassuolo-Roma
Spezia-Fiorentina
Torino-Venezia
Ventiseiesima giornata, 20 febbraio 2022:
Bologna-Spezia
Cagliari-Napoli
Fiorentina-Atalanta
Inter-Sassuolo
Juventus-Torino
Roma-Hellas Verona
Salernitana-Milan
Sampdoria-Empoli
Udinese-Lazio
Venezia-Genoa
Ventisettesima giornata, 27 febbraio 2022:
Atalanta-Sampdoria
Empoli-Juventus
Genoa-Inter
Hellas Verona-Venezia
Lazio-Napoli
Milan-Udinese
Salernitana-Bologna
Sassuolo-Fiorentina
Spezia-Roma
Torino-Cagliari
Ventottesima giornata, 6 marzo 2022:
Bologna-Torino
Cagliari-Lazio
Fiorentina-Hellas Verona
Genoa-Empoli
Inter-Salernitana
Juventus-Spezia
Napoli-Milan
Roma-Atalanta
Udinese-Sampdoria
Venezia-Sassuolo
Ventinovesima giornata, 13 marzo 2022:
Atalanta-Genoa
Fiorentina-Bologna
Hellas Verona-Napoli
Lazio-Venezia
Milan-Empoli
Salernitana-Sassuolo
Sampdoria-Juventus
Spezia-Cagliari
Torino-Inter
Udinese-Roma
Trentesima giornata, 20 marzo 2022:
Bologna-Atalanta
Cagliari-Milan
Empoli-Hellas Verona
Genoa-Torino
Inter-Fiorentina
Juventus-Salernitana
Napoli-Udinese
Roma-Lazio
Sassuolo-Spezia
Venezia-Sampdoria
Trentunesima giornata, 3 aprile 2022:
Atalanta-Napoli
Fiorentina-Empoli
Hellas Verona-Genoa
Juventus-Inter
Lazio-Sassuolo
Milan-Bologna
Salernitana-Torino
Sampdoria-Roma
Spezia-Venezia
Udinese-Cagliari
Trentaduesima giornata, 10 aprile 2022:
Bologna-Sampdoria
Cagliari-Juventus
Empoli-Spezia
Genoa-Lazio
Inter-Hellas Verona
Napoli-Fiorentina
Roma-Salernitana
Sassuolo-Atalanta
Torino-Milan
Venezia-Udinese
Trentatreesima giornata, 17 aprile:
Atalanta-Hellas Verona
Cagliari-Sassuolo
Fiorentina-Venezia
Juventus-Bologna
Lazio-Torino
Milan-Genoa
Napoli-Roma
Sampdoria-Salernitana
Spezia-Inter
Udinese-Empoli
Trentaquattresima giornata, 24 aprile 2022:
Bologna-Udinese
Empoli-Napoli
Genoa-Cagliari
Hellas Verona-Sampdoria
Inter-Roma
Lazio-Milan
Salernitana-Fiorentina
Sassuolo-Juventus
Torino-Spezia
Venezia-Atalanta
Trentacinquesima giornata, 1° maggio 2022:
Atalanta-Salernitana
Cagliari-Hellas Verona
Empoli-Torino
Juventus-Venezia
Milan-Fiorentina
Napoli-Sassuolo
Roma-Bologna
Sampdoria-Genoa
Spezia-Lazio
Udinese-Inter
Trentaseiesima giornata, 8 maggio 2022:
Fiorentina-Roma
Genoa-Juventus
Hellas Verona-Milan
Inter-Empoli
Lazio-Sampdoria
Salernitana-Cagliari
Sassuolo-Udinese
Spezia-Atalanta
Torino-Napoli
Venezia-Bologna
Trentasettesima giornata, 15 maggio 2022:
Bologna-Sassuolo
Cagliari-Inter
Empoli-Salernitana
Hellas Verona-Torino
Juventus-Lazio
Milan-Atalanta
Napoli-Genoa
Roma-Venezia
Sampdoria-Fiorentina
Udinese-Spezia
Trentottesima giornata, 22 maggio 2022:
Atalanta-Empoli
Fiorentina-Juventus
Genoa-Bologna
Inter-Sampdoria
Lazio-Hellas Verona
Salernitana-Udinese
Sassuolo-Milan
Spezia-Napoli
Torino-Roma
Venezia-Cagliari
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