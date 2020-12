Serie A, l’analisi di Beppe Accardi: “La Juve si riprenderà il primo posto, l’Inter seria candidata”. E sul futuro di Fiordilino…

In Serie A la lotta Scudetto sembra intensificarsi.

Ad analizzare il momento vissuto in particolar modo da Inter e Milan ci ha pensato il noto agente di mercato, Beppe Accardi, che nel corso di un’intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com ha dichiarato quanto segue. Lo stesso si è poi soffermato sull’ennesimo ritorno al Genoa di Davide Ballardini (il quarto)

“La Juve a lungo andare verrà fuori. I bianconeri non appena troveranno gli equilibri giusto torneranno al primo posto. Restano favoriti. L’Inter è un’altra candidata. Ma deve trovare equilibrio nell’ambiente, nelle esternazioni. Un giorno si parla di squadra ritrovata e poi dopo una partita andata male pensano di aver fatto disastri. Con equilibrio può fare male a tutti. Il Genoa negli ultimi anni ci ha sempre abituato ad avere problemi e lottare fino alla fine. Quando prendi Maran, come Giampaolo, devi considerare anche che c’è bisogno di tempo”.

L’agente ha anche parlato del futuro di alcuni dei suoi assistiti quali Fiordilino, Embalo e Maddaloni.

“Futuro Fiordilino? Abbiamo iniziato a discutere con il Venezia. Sarà un parto molto lungo. Poi vedremo. L’importante è che lui stia sereno. E che continui a fare come sta facendo. Ha trovato anche i gol. Tutti hanno voglia e intenzione di andare in Serie A, però a Venezia sta facendo molto bene e la squadra sta giocando un grande campionato. Oggi non è il momento di pensare ai contratti. Maddaloni? A gennaio inizieremo a discutere con il Cesena. C’è la volontà di sedersi e discutere. I calciatori sono ragazzi che crescono, maturano e trovano la loro dimensione. Maddaloni ha grandi margini di miglioramento. Embalo? Stiamo valutando l’ipotesi di rientrare in Italia. Abbiamo anche alcune richieste dall’estero. Vedremo”.