Serie A, la 29ª giornata entra nel vivo: il programma completo e le probabili formazioni

La Serie A entra nel vivo.

Dopo ben 103 giorni di stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus, il calcio italiano è pronto ad affrontare la sfida più ardua di questa stagione: chiudere il campionato. Archiviata la 2esuma giornata, con le vittorie di Juventus, Lazio e Inter che hanno lasciato invariate le distanze in testa alla classifica, è già tempo di tuffarsi nella 29esima giornata, inaugurata, nella giornata di ieri, da Torino-Lazio (1-2) e Genoa-Juventus (1-3).

Oggi, alle alle 19.30 tocca a Inter-Brescia e Bologna-Cagliari; la prima visibile su DAZN e la seconda su Sky Sport Serie A e Sky Sport. Alle 21.45, invece, sarà il turno di Spal-Milan, Verona-Parma, Fiorentina-Sassuolo e Lecce-Sampdoria; le prime tre sfide saranno trasmesse in diretta televisiva da Sky e in streaming da Sky Go, l’ultima, invece, sarà visibile sulla piattaforma dedicata DAZN.

