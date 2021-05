Serie A, Giudice Sportivo: nessuna multa per Paratici, 9 gli squalificati. Multati Faraoni e Gasperini

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo a conclusione della 34ª giornata della Serie A.

Conclusa la 34^ giornata di Serie A, arriva il comunicato del Giudice Sportivo in vista del prossimo turno di campionato. Sono ben 9 i calciatori fermati, Gollini, Marlon, Hernani, Castillejo, Igor, Fares, Mancini, Nzola e Tameze. Multati, invece, Faraoni (1.500 euro) e Gasperini (5.000 euro ‘per avere, al 4° del secondo tempo, reagito in maniera plateale all’assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria colpendo con un calcio ad una sedia posta vicina alla propria panchina e aver inoltre rivolto espressioni insultanti a persone riconducibili alla Società avversaria presenti in tribuna che lo avevano provocato; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale’). Nessuna sanzione, invece, per Fabio Paratici a seguito delle proteste durante la sfida Udinese-Juventus.