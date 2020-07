Serie A, 32a giornata: le formazioni ufficiali delle gare in programma alle 19.30

Quattro gare si apprestano al fischio d’inizio.

Dopo lo scontro salvezza tra Genoa e Spal andato in scena alle 17.15, a partire dalle 19.30 altre otto squadre scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Di seguito le formazioni ufficiali di tutti gli impegni validi per la trentaduesima giornata di Serie A.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Darmian, Kucka, Sprocati

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Dominguez, Medel, Soriano; Orsolini, Barrow, Sansone

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, Jajalo, Walace, De Paul, Sema; Nestorovski, Lasagna

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty; Ramirez; Quagliarella

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Sottil, Kouamè, Ribery

VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Pessina, Lazovic; Di Carmine

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Nandez, Rog, Mattiello; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Saponara; Falco, Babacar