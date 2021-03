Serie A, 25^ giornata: frena il Milan, pioggia di gol per l’Atalanta, solo un pareggio tra Genoa e Sampdoria. La classifica

La Serie A torna in campo.

Il massimo campionato riparte subito dopo il weekend con il turno infrasettimanale valido per la 25^ giornata di Serie A. Dopo il pareggio maturato tra Sassuolo e Napoli nel pomeriggio al “Mapei Stadium”, altre 12 squadre, sono scese questa sera in campo per affrontarsi. Successo importante dell’Atalanta che si impone sul Crotone con un rotondo 5-1. Fa festa anche la Roma che, in casa della Fiorentina, vince grazie alle reti di Spinazzola e Diawara. Solo un pareggio nel derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, terminato con il risultato di 1-1. Vittoria del Cagliari sul Bologna, decisa dalle rete di Rugani al 19°. Non va oltre il pareggio il Milan, nella sfida interna contro l’Udinese. Ko del Benevento contro il Verona, impostosi con il risultato di 3-0 deciso dalle reti di Faraoni, Foulon e Lasagna.