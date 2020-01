Sono tre le sfide valide per la ventesima giornata del campionato di Serie A in programma alle ore 15.

Quasi terminato il lunch-match Milan-Udinese ed in attesa dei posticipi Genoa-Roma (in programma alle ore 18) e Juventus-Parma (in scena alle ore 20.45), Mediagol.it vi propone il quadro completo delle gare di questo pomeriggio.

Lecce-Inter

Brescia-Cagliari

Bologna-Verona

Sfoglia le schede per leggere le formazioni ufficiali dei match delle 15.