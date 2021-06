Sassuolo, Carnevali: “Raspadori agli Europei la nostra Champions. Locatelli…”

Le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sui temi più caldi in casa neroverde

Mediagol93

Concluso il campionato, per il Sassuolo è tempo di proiettarsi al futuro. Diviso tra mercato e la scelta di un successore di Roberto De Zerbi, per il club emiliano si prospetta un'estate caldissima. Lo sa bene l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali che, intervistato ai microfoni di "Tuttosport", si è soffermato sui temi più attuali in casa Sassuolo.

"Giampaolo, Pirlo o una sorpresa in panchina? Stiamo ancora valutando i pro e i contro di ogni opzione. Il nostro nuovo allenatore lo conoscerete tra una settimana. In questo momento abbiamo soltanto quel pensiero in testa. Anzi, a dire la verità ne abbiamo anche un altro...".

, la ciliegina sulla torta dopo 8 stagioni consecutive in Serie A. Oltretutto, Giacomo si aggiunge a Locatelli e Berardi. Senza contare che tra i convocati ci sono anche Lorenzo Pellegrini, Sensi, Acerbi: tutti giocatori passati dal Sassuolo. Fantastico. Raspadori alle indubbie doti tecniche abbina qualità umane non comuni: è davvero un ragazzo a modo. Per Giacomo ha un debole anche il mio amico Arrigo Sacchi e sono sicuro che Raspadori sarebbe stato bene pure in una squadra allenata dal mister. Se Giacomo va all’Europeo, molti meriti sono anche di De Zerbi: colgo l’occasione per ringraziarlo una volta di più".

Chiosa finale sul futuro di Locatelli: "Locatelli alla Juve? Manca l'offerta giusta che accontenti tutti. E' vero che l'anno scorso i bianconeri si sono mossi per lui, ma più recentemente gli interessi più concreti sono arrivati dall'estero. Mi sembra che facciano sul serio. Cercheremo di accontentare Locatelli, ma non abbiamo l'esigenza di cedere nessuno; Manuel, nel caso, preferiremmo venderlo senza inserire giocatori e vorremmo rimandare ogni trattativa a dopo l'Europeo".