Fiorentina, Castrovilli: “Vi racconto cosa ho fatto durante la quarantena. Dribbling? Il segreto è la danza”

Il segreto di Gaetano Castrovilli.

Castrovilli è stata senza alcun dubbio la più grande sorpresa della stagione attuale: arrivato dalla Cremonese alla Fiorentina e soltanto alla sua prima stagione in Serie A, il classe ’97 ha stupito tutti gli appassionati di calcio italiano con la sua eleganza e la sua abilità in mezzo al campo. Castrovilli è infatti dotato di una grande capacità nel dribblare l’avversario diretto, e in 24 presenze ha realizzato tre reti e due assist.

Fiorentina, Castrovilli: “I due anni a Cremona mi hanno aiutato tantissimo. Devo fare più gol. Idolo? Vi rivelo chi è”

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di The Athletic, il centrocampista viola ha raccontato come ha trascorso la quarantena per il Coronavirus, dedicandosi alla sua seconda grande passione dopo il calcio, ossia la danza: “Durante la quarantena mi sono dilettato ballando. Chissà, potrei iscrivermi di nuovo alla scuola di danza. Credo che questa sia fondamentale per i dribbling, anche se l’allenamento è fondamentale, ma ti dà caratteristiche innate. Della mia Puglia mi mancano le orecchiette alle cime di rapa e le bombette di carne, adoro la mia regione: ha un mare incredibile, parchi, cantanti famosi, ballerini e calciatori“.

Fiorentina, Castrovilli e la passione segreta: “Amo la danza, è simile al calcio. Quando non gioco…”

Castrovilli ha poi raccontato le emozioni provate durante la sua avventura alla Fiorentina, rivelando anche i giocatori a cui si ispira: “Era già un sogno la convocazione per il ritiro estivo, poi per me è cambiato tutto tra Moena e la tournée negli Stati Uniti, non mi aspettavo quanto sarebbe successo dopo: Montella ha avuto il coraggio di lanciarmi, e fino a marzo direi che è stata una stagione da sogno. Dalla B sono passato alla A e poi in Nazionale: non saprei descrivervi le sensazioni, ho faticato a trattenere le lacrime. Devo ancora migliorare. Da bambino il mio idolo era Ronaldinho, ora mi ispiro a De Bruyne: lo studio. Apprezzo anche Modric, Isco, Kroos e Arthur. L’Inter mi vuole? Mi concentro solo sul fare bene a Firenze“.