FIGC, parla Gravina: “Chideremo rinvio Europeo. Serie A? Abbiamo una deadline, ecco come agiremo”

Parola a Gabriele Gravina.

In un momento in cui l’Italia e lo sport sono messi in ginocchio dall’emergenza Coronavirus, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, fa chiarezza sui possibili scenari futuri inerenti al mondo del calcio e in particolare alla Serie A. Intervistato ai microfoni di “Sportmediaset XXL”, il numero uno della Federcalcio, si è inoltre soffermato a parlare di un altro tema spinoso: i prossimi Europei, in programma il prossimo giugno.

“Cercheremo di arrivare alla fine di questo campionato perché è più giusto e corretto dare una definizione ai tanti investimenti e sacrifici delle nostre società. C’è la discriminante legata all’Europeo, per il quale gli investimenti e le aspettative sono molto alte. Martedì affronteremo questo tema: il principio primario è la tutela della salute. L’Italia è in questo momento due settimane più avanti, gli altri probabilmente non hanno ancora l’esatta dimensione delle cose. Proporremo alla Uefa di soprassedere alla disputa dell’Europeo”.

Gravina ha poi aggiunto: “L’auspicio è quello di arrivare al 30 giugno, senza dimenticare che oltre alla Serie A ci sono altri campionati che devono avere la loro definizione. E dobbiamo inserire anche la Champions e l’Europa League. La dead-line è il 30 giugno, eventualmente vediamo se sforare oltre il 30. Le squadre devono allenarsi? Se il campionato dovesse riprendere a inizio maggio io lascerei perdere la questione allenamenti, per il momento. Lasciamo stare ragazzi a casa, devono recuperare energie fisiche e mentali”.