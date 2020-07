FIGC, Gravina: “Lavoriamo per ritorno allo Stadio dei tifosi. Ipotesi 25% della capienza, ma c’è un problema”

Uno stadio a spalti deserti.

È questa l’atmosfera a cui società, squadre e tifosi in queste settimane si sono abituati dopo la ripresa dei campionati di calcio professionistici. L’emergenza Coronavirus, infatti, ha impedito al pubblico di tornare ad abbracciare i propri colori nei rispettivi impianti. Un provvedimento necessario, ma che tutti sperano di abbandonare al più presto possibile, quando le condizioni sanitarie lo permetteranno. Intanto, si lavora in questo senso per trovare soluzioni alternative.

Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, in un’intervista rilasciata a L’Avvenire, ha detto la sua in merito alla possibilità di rivedere i tifosi sugli spalti entro la fine del campionato di Serie A: “Sicuramente è complicato ipotizzare un futuro, fatto da nuovi modi di vivere, relazionarsi e anche di organizzare la pratica dei nostri sport, ma credo sia possibile vedere i tifosi negli stadi prima di agosto. Stiamo lavorando affinché i tifosi possano tornare a vivere l’evento calcistico. Lavoriamo su percentuali, pensiamo oggi ad un 25%. Il problema, per quanto concerne i tifosi, è quello della gestione dei flussi. Saremo pronti a governare questo processo nel momento in cui lo stesso Cts ci darà la possibilità di far accedere i tifosi negli stadi“.

