Emergenza Coronavirus, Totti: “Stop al campionato? Danno economico non da poco”

L’Emergenza Coronavirus ferma anche la Serie A.

Nella serata di ieri la notizia: il massimo campionato italiano è sospeso. Una decisione annunciata dal Premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa svoltasi a Palazzo Chigi in cui, lo stesso Presidente del Consiglio, ha annunciato il nuovo decreto “io resto a casa” per contrastare l’emergenza Coronavirus. Un provvedimento, quello relativo alla sospensione della Serie A, commentato dall’ex bandiera giallorossa Francesco Totti ai microfoni di “Sportmediaset”.

“Dobbiamo essere uniti, da Nord a Sud. La salute viene prima di tutto, per questo è giusto che chiuda il campionato. Certo, è un danno economico non da poco”.

Inevitabile la parentesi relativa alla stagione della Roma: “Quarto posto e vittoria dell’Europa League sono obiettivi raggiungibili, ma le partite sono sempre meno e non è facile. Il gruppo deve restare unito, fare quello che sa e spero davvero di vedere la squadra raggiungere certi traguardi. C’è stato un momento in cui ho avuto la possibilità di andare via ma non sarei mai scappato per rispetto di tifosi e maglia. Non avrei mai potuto trovare una società come la Roma. C’è stata un’ipotesi concreta ma l’amore è andato oltre”.

Chiosa finale su un suo possibile ritorno in giallorosso: “Se dovesse arrivare una telefonata, gli parlerò, valuterò. Mai dire mai”.