Disservizi DAZN, i club di Serie A scrivono alla piattaforma: “Rassicurazioni perchè quanto accaduto ieri non si ripeta”

Giornata nera per DAZN.

Pomeriggio da dimenticare per DAZN e i suoi abbonati, costretti a fare i conti con diversi disservizi, verificatisi nella giornata di ieri e in particolare durante la trasmissione delle sfide Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Pronta la risposta dell’azienda che, nelle ore immediatamente successive, ha spiega che il problema nasceva da un “partner esterno”. Una ricostruzione che tuttavia non ha rasserenato gli animi dei club di Serie A in virtù del fatto che per il prossimo triennio tutte le gare verranno trasmesse da Dazn. Questa mattina, infatti, le società hanno chiesto – tramite una lettera inviata alla nota piattaforma perchè quanto verificatosi ieri non si verifichi ancora in futuro – rassicurazioni “circa gli accorgimenti tecnici da voi implementati per scongiurare che simili episodi si verifichino in futuro”, hanno scritto in una lettera riportata da ‘Repubblica.it’