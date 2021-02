Diritti Tv Serie A, non arriva la fumata bianca: 11 voti per ‘DAZN’, 9 club si astengono

Niente fumata bianca sui diritti tv della Serie A 2021/24.

Nessun accordo raggiunto tra i 20 club di Serie A per l’assegnazione dei diritti tv in Italia relativi al triennio 2021/24. Durante l’assemblea dei club l’offerta di Dazn ha raccolto 11 voti favorevoli, non abbastanza però per l’ok definitivo alla proposta della piattaforma di streaming, alla quale sarebbero serviti 14 voti. 9, invece, il totale degli astenuti. Rimandata, dunque, a una nuova assemblea la decisione definitiva.