Delio Rossi-Mediagol: “Lazio, Inter o Juventus? Vi dico la mia sulla lotta scudetto. Immobile, Inzaghi e Tare…”

Delio Rossi a tutto campo.

Intervistato in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, l’allenatore originario di Rimini ha analizzato nel dettaglio il momento della Lazio ed il lavoro svolto sin qui dal tecnico Simone Inzaghi, con annesso focus sull’attuale capocannoniere del massimo campionato italiano, Ciro Immobile. Lui, che sulla panchina biancoceleste vi ha trascorso ben quattro stagioni, dal 2005 al 2009, piazza alla quale è rimasto profondamente legato. Chiosa dedicata alla lotta scudetto in Serie A che vede protagoniste Juventus, Inter e la compagine laziale.

“Il vero Immobile? Ci sono giocatori che hanno bisogno di sentirsi imprescindibili e lui nella Lazio ha questa importanza, quindi riesce in giocate che prima nemmeno pensava. È cresciuto allenandosi con grandi giocatori e oggi è un attaccante completo, un vero e proprio trascinatore: gli vogliamo molto bene. Questo può fare la differenza e sono contento per lui. Inzaghi e Liverani da calciatori a tecnici? Liverani aveva già quel qualcosa in più per iniziare questa carriera, era un leader all’interno dello spogliatoio. Simone invece era un giocatore diverso, ma il loro status cambia completamente: da allenatore pensi a tutti tranne che a te stesso, non è semplice compiere questo passaggio. Tare ad esempio già da calciatore era proiettato verso questo futuro: era sveglio, furbo ed intelligente, adesso è uno dei migliori direttori sportivi del mondo”, sono state le sue parole.

LIVERANI E FALCO – “Liverani da giocatore era un vero e proprio allenatore in campo, anche se non è detto che ciò possa tramutarsi in una grande capacità di allenare. Non è facile trasformarsi da grande giocatore a grande allenatore, lui è riuscito a farlo con umiltà partendo dal basso. A me ha dato tanto da calciatore e ha dato tanto alla squadra che ho allenato, sono particolarmente contento per lui. Falco? Ha grande talento, è cresciuto a Lecce e si sentirà portatore di grandi conquiste personali. L’ho avuto anche a Bologna e so che è un giocatore di talento, ha bisogno di trovare continuità”.

IL BOLOGNA DI SABATINI E MIHAJLOVIC – “Sabatini? Con Walter abbiamo un rapporto professionale e amichevole, non posso parlare male di un fratello. Mihajlovic lo conosco. Il calcio è una parentesi importante della nostra vita, per lui prima da calciatore di grandissimo livello a differenza mia (ride, ndr), poi da allenatore. Il calcio è importante, ma qui stiamo parlando della vita, Sinisa sta dimostrando una grande forza. Restare nel calcio per lui è un gran modo di combattere una malattia atroce. Ritengo che debba essere da monito ed insegnamento per tutti noi che amiamo questo sport”.

LOTTA SCUDETTO – “Lazio-Inter e lotta scudetto con la Juventus? Un campionato così aperto è una anomalia degli ultimi anni. Vi sono delle squadre che possono competere con la Juventus, anche se più per demerito della compagine bianconera che per merito degli altri. Se Inter o Lazio vinceranno lo scudetto, è soprattutto la Juventus ad averlo perso”, ha concluso Delio Rossi.