DAZN down, le scuse della piattaforma dopo i disservizi durante Inter-Cagliari: “Amareggiati, ci saranno indennizzi”

Pomeriggio complicato per DAZN e i suoi abbonati.

Giornata da dimenticare per DAZN e i suoi abbonati. Poche settimane dopo la notizia dell’acquisto relativo ai diritti della Serie A per il prossimo triennio, la piattaforma streaming, ha accusato problemi fin da ora di pranzo impedendo a molti telespettatori di poter vedere le sfide Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Un imprevisto che ha spinto l’azienda a scusarsi, tramite una nota diffusa attraverso l’ANSA, in cui promette indennizzi ai suoi abbonati.

“Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell’intero mondo dello sport. Come comunicato in precedenza, stiamo indagando il problema originato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto su DAZN e su altri broadcaster europei. Malgrado il problema si sia ora risolto, consapevoli dell’effetto che questa situazione ha avuto soprattutto sui tifosi, offriremo opportuni indennizzi, che saranno comunicati nei prossimi giorni, a coloro che hanno riscontrato anomalie durante le partite del pomeriggio”.