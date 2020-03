Coronavirus, Prandelli: “Molti miei familiari positivi. Restiamo a casa, perso amici per il Covid-19”

Parola a Cesare Prandelli.

Prosegue il momento complicato vissuto dall’Italia, proclamata zona rossa dopo l’aumento dei contagi manifestatisi in tutto il Paese. Una situazione analizzata dall’ex ct dell’Italia ed ex tecnico di Fiorentina e Genoa, Cesare Prandelli, intervenuto sulle frequenze di “Lady”.

“Ho perso degli amici, è una cosa drammatica soprattutto per i familiari che non hanno neanche potuto stare vicini ai loro cari negli ultimi secondi di vita. Delle tre persone scomparse che conoscevo, due erano tifosi della Fiorentina e non si perdevano una partita quando ero l’allenatore. Solo rimanendo in casa ed evitando i contatti, possiamo aiutare. A Orzinuovi hanno fatto una gara di bocce con un paese del lodigiano”.

“Venti giorni fa sono venuto a Firenze e sono rimasto qui. La maggior parte dei miei familiari, zii e cugini è positiva al Coronavirus, ma stanno bene e sono a casa. Io sono uno sportivo ma in questo momento sto pensando a chi sta soffrendo. Tutti dobbiamo rimanere concentrati nel fare quei piccoli sacrifici affinché questa situazione finisca velocemente. Forse la natura ci sta dicendo che stiamo andando tutti troppo velocemente”.