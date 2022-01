Calciomercato Sassuolo, si punta l’ex Palermo Lucca dal Pisa

Lorenzo Lucca è richiesto dal Sassuolo in Serie A. Per l'ex Palermo il Pisa chiede quindici milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti

Lorenzo Lucca, ex centravanti del Palermo ed attualmente in forza al Pisa in Serie B, è finito nel mirino del Sassuolo. Il bomber classe 2000 potrebbe dunque compiere un doppio salto di categoria in meno di un anno solare, passando dalla Serie C alla Serie A, con il club neroverde intenzionato a fare sul serio per accaparrarsi il cartellino del giocatore.