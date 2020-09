Calciomercato Atalanta, ore calde per il Papu Gomez: domani la scelta per il trasferimento all’Al Nassr

Alejandro Gomez, capitano dell’Atalanta, potrebbe dire addio al club bergamasco.

Atalanta, gioia a Zingonia: al centro sportivo della Dea arriva un sorridente Josip Ilicic! Ora lo sloveno…

Dopo la stagione trionfale della compagine guidata da Gian Piero Gasperini, culminata con il terzo posto nel massimo campionato italiano e con la sconfitta ai quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-German, è arrivato anche per i bergamaschi il tempo di fare calciomercato. Il capitano e trascinatore degli orobici Alejandro Gomez, detto “Papu”, potrebbe adesso cambiare casacca in vista della prossima stagione. Mentre è iniziato il ritiro precampionato proprio da parte della Dea, il calciomercato irrompe anche per la squadra di Gasperini. E il Papu Gomez è uno degli obiettivi più richiesti per il club del patron Antonio Percassi.

Atalanta, ritorno di Ilicic e gioia Percassi: “Giocare la Champions al Gewiss Stadium è un sogno che si realizza”

Per il fantasista argentino è molto alto l’interesse da parte dell’Al Nassr, club tra i più longevi degli Emirati Arabi. L’offerta messa sul piatto dalla squadra saudita per il cartellino del calciatore si aggira intorno ai 15 milioni di euro, con un ingaggio per il Papu Gomez vicino ai 7,5 annui con tanto di bonus e vari benefit. Come riportato anche da Tuttomercatoweb.com, entrambe le parti si starebbero avvicinando alla chiusura dell’affare. La decisione finale, comunque, rimane a discrezione proprio del capitano dell’Atalanta, con il club bergamasco che non farà resistenza se il giocatore dovesse scegliere di andare negli Emirati Arabi. Nella giornata di domani potrebbe anche arrivare la fumata bianca, il tempo stringe e l’Al Nassr ha bisogno di una risposta.