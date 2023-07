AIA, novità della stagione 2023/24: dimissioni Irrati e Valeri, dismesso Serra

Novità in arrivo per l' Associazione Italiana Arbitri , che nella giornata di oggi ha comunicato quali saranno i volti nuovi e quali direttori di gara non faranno parte dell'organico del prossimo anno.

Gli storici Massimiliano Irrati e Paolo Valeri hanno presentato le dimissioni, inizieranno adesso la carriera esclusivamente come addetti al VAR. Tra i dismessi c'è Marco Serra, arbitro che ha fatto moltissimo discutere per alcune sue direzioni. Serra era l'arbitro del gol annullato al Milan nel match tra i rossoneri e lo Spezia, poi perso da Maignan e compagni. Recente invece la polemica con Josè Mourinho, per cui è stato anche aperto un esposto in Procura.